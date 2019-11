Stiri pe aceeasi tema

- Florin Pastrama a dezvaluit cum se comporta Brigitte Sfat, o persoana temperamentala, care nu se sfiește sa spuna exact ce gandește. Actualul soț al brunetei a explicat cum se ințeleg cei doi, cum e viața lor acum și cand vor avea un copil. Brigitte Sfat si Florin Pastrama, la munca de jos.…

- Brigitte Sfat este extrem de dezamagita. Apropiați ai cuplului au dezvaluit ca "problema" ar fi la Florin Pastrama, acesta avand o anomalie care afecteaza tocmai fertilitatea, numita, popular "spermatozoizi leneși", iar totul s-ar datora cantitații prea mari de suplimente alimentare ingurgitate,…

- Brigitte Sfat a oferit detalii din viața alaturi de actualul ei soț, Florin Pastrama. Bruneta a dezvaluit cum este rasfațata de partenerul ei de viața. Brigitte Sfat e rasfațata la maximum de soțul ei, inca de la primele ore ale dimineții. Acesta pregatește cafeaua și micul dejun, apoi fac baie impreuna,…

- Brigitte Sfat a facut primele declarații despre momentul devastator prin care a trecut si a ținut sa precizeze ca va incerca sa ramana din nou insarcinata, insa pe cale naturala. Brigitte Sfat si Florin Pastrama nu mai au rusine! Cum s-au filmat cei doi in pat VIDEO "Ne-am dorit sa…

- Brigitte și Florin Pastrama fac bani frumoși. Cei doi construiesc și vand vile in Ștefaneștii de Jos, la 13 kilometri de București. Brigitte și Florin Pastrama fac afaceri in domeniul imobiliar si au ridicat in Stefanestii de Jos un cartier de vile. O casa construita de Florin Pastrama si decorata de…

- De cand s-au casatorit, Brigitte Sfat și Florin Pastrama o țin tot intr-o luna de miere. Cei doi se afla in Dubai, unde se simte de minune impreuna. Bruneta a postat cateva fotografii pe contul ei de socializare. In imagini, cei doi apar in ipostaze tandre, semn ca mariajul lor merge foarte bine. "Daca…

- Brigitte Sfat și soțul ei, Florin Pastrama, au ajuns ajuns la vila in care a inceput idila lor pe vremea cand filmau pentru show-ul Ferma, de la Pro TV. Brigitte și Florin Pastrama au ajuns la Vila Klauss, din Valiug, acolo unde s-a filmat show-ul Ferma, de la Pro TV, din care au facut parte. Tot acolo…