- Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, ca aceasta instanta nu are competenta de a judeca dosarul in care fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea este acuzata de luare de mita, cauza fiind trimisa la Tribunalul Maramures. Decizia, care este definitiva, a fost luata dupa aproape sapte luni de la…

- Proprietarul platformei Cel.ro, Tiberiu Pop, a pierdut procesul cu Consiliul Concurentei, instanta hotarand ca postarea videoclipului ,,Coruptia ucide: CEL.ro contesta in instanta amenda de la Consiliul Concurentei”, in care denigreaza expertii din cadrul autoritatii, reprezinta o fapta ilicita prin…

- Jurnalistul Victor Ciutacu i-a dat in judecata pe Anca Alexandrescu, fosta consiliera a liderilor PSD și actuala realizatoarea la Realitatea Plus., și pe fostul deputat PSD Cristian Rizea, care urmeaza sa fie extradat dupa ce a fost reținut la Chișinau. Aceasta acțiune in instanța vizeaza, totodata,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit astazi ca Romania a incalcat Conventia Europeana a Drepturilor Omului prin expulzarea unor cetateni pakistanezi cu drept legal de resedinta, conform Agerpres. Prin urmare, Romania a fost condamnata sa le plateasca celor doi daune morale de cate…

- Minodora e foc și para. Cantareața e preagatita sa mearga in instanța, deoarece mai multe persoane care o urmaresc in mediul online au jignit-o dur atat pe ea, cat și pe familia sa!

- Candidatul independent la Primaria București, Nicușor Dan, va intenta proces civil impotriva primarului Gabriela Firea pentru calomnie și afirmații calomnioase. „A spus despre mine, explicit, ca am luat bani pentru a ajuta cetațeni in diferite chestiuni. (…) Ințeleg ca ea nu poate sa conceapa ca cineva…