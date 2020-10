Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama iar au ceva de imparțit, așa cum și-au obișnuit deja fanii. Intre cei doi și-a facut loc atmosfera tensionata și reproșurile alimentate de trairile din trecut. Ce i-a spus Florin de a facut-o pe vedeta sa izbucneasca in lacrimi amare?

- Florin Pastrama este satul sa o auda pe Brigitte cand vorbește despre fostul ei soț, Ilie Nastase, și a acuzat-o ca a fost cu el pentru bani . Atat i-a trebuit, pentru ca vedeta a rabufnit și a declarat ca l-a iubit extrem de mult pe fostul tenismen. „Iți jur pe ce am mai scump ca l-am iubit, pentru…

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama, impreuna cu copiii, au plecat la Timișoara, unde vedeta și-ar fi facut o noua intervenție la buze. Dupa ce s-au certat, Brigitte Sfat s-ar fi ascuns in baie de teama sa nu fie din nou lovita de soțul ei, potrivit SpyNews. Doar ca vedeta a avut parte de surpriza vieții…

- Satula de comentariile rautacioase primite pe TikTok, Alexandra Bodi a luat o decizie radicala! Tanara in varsta de 31 de ani a dezvaluit cu ce se ocupa ea și soțul ei atunci cand nu sunt activi pe aplicație! Te-ai fi așteptat la asta?

- Brigitte Pastrama este o soție geloasa, știind ca ce-i al ei, nu poate luea nimeni. Dar cand vine vorba de curiozitate, sau de ceva ce Florin vrea sa faca fara ea, vedeta „se transforma” și il urmeaza peste tot.

- Brigitte și Florin Pastrama au fost surprinși intr-o parcare a unui supermarket din Capitala, in timp ce bruneta era bruscata langa mașina, de soțul ei. Cei doi au facut primele declarații și au explicat ce s-a intamplat.„Ce s-a intamplat, așa este cand te iubești prea mult,toate chestiile incep de…

- Apariția lui George Burcea in emisiunea ”Ferma. Orașeni vs. Sateni” de la PRO TV a strans in preajma relației sale cu Andreea Balan un val de intrebari in ceea ce privește atitudinea artistei dupa divorț. Dupa ce a recunoscut ca principala sa inzestrare, actoria, ii este și blestem, dar și salvare in…

- Brigitte Pastrama a clacat și a izbucnit in lacrimi, cu doar o zi inainte de aniversarea fiicei sale. Soția lui Florin Pastrama și-a pierdut rabdarea, insa a reușit, totuși, sa iși duca planurile la bun sfarșit.