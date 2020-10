Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la divort, Brigitte nu a avut de comentat decat atat: "Numai prostii scriu astia (presa - n.red.) E foarte multa dezinformare. Eu sunt un ingeras (referire la rolul pe care l-a jucat in emisiunea Masked singer, acela de ingeras - n.red.), care merge foarte mult pe principiul pacii.…

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama ar fi la un pas de divorț, iar acum vedeta a facut declarații in acest sens. "Intotdeauna in viața exista momente potrivite cand anumite raspunsuri vor fi primite. In momentul de fața nu e momentul potrivit ca sa dau acest anunț sau nu. Nu e un moment potrivit…

- Brigitte Pastrama și Ilie Nastase au trait o frumoasapoveste de dragoste, insa, in cele din urma cei doi au divorțat, iar acumfiecare și-a refacut viața alaturi de altcineva. Bruneta a povestit recent, detaliidin casnicia cu fostul tenismen. Vedeta a recunoscut ca traiul cu Ilie Nastase nu a fost nici…

- Dana Budeanu și-a iritat fanii prin implicarea in politica, iar acestia s-au intors impotriva divei și i-au adresat cuvinte greu de reprodus. Au fost atatea reactii dure, incat Dana Budeanu a fost nevoita sa blocheze comentariile! Foștii urmatori ai vedetei i-au lasat comentarii grele, pe…

- Deși are o viața la care mulți viseaza, Gabriela Cristea le-a povestit fanilor ca trece prin clipe grele. Frumoasa prezentatoare li s-a confesat public acestora, povestindu-le despre perioada dificila pe care o strabate acum, intr-un mesaj emoționant.

- Michelle Obama a devenit „victima” lui Donald Trump, dupa ce fosta prima doamna a afirmat ca este in depresie din cauza politicianului republican. Soția lui Barack Obama este dezamagita de tot ce se intampla in SUA la acest moment.

- Brigitte Pastrama, vedeta in lumea show-bizului si manechin, a anuntat pe o retea de socializare ca a intrat in politica, alaturandu-se echipei viceprimarului PNL sector 2, Dan Cristian Popescu.

- Conform surselor Cancan, Brigitte ar fi fost agresata de Florin Pastrama in shaormerie pe care acestia o detin in zona Fundeni din Capitala. In interior se aflau si angajatii acestora, insa Florin nu a tinut cont de acest lucru. Citeste si: Cine il influenteaza pe Robert Sfat, fiul Brigittei…