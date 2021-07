Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama a fost implicata intr-un accident rutier grav. Soția lui Florin Pastrama a vorbit despre ce s-a intamplat cu adevarat. Brigitte Pastrama, implicata intr-un accident auto Brigitte Pastrama nu are deloc norm. Ea a fost implicata intr-un accident grav și acum vorbește despre ce a pațit.…

- Ipostaza rușinoasa in care a fost surprinsa Brigitte Pastrama. Soția lui Florin Pastrama a trecut prin cele mai jenante clipe din ultimele luni. Ce i-a putut face una dintre angajate este dincolo de orice imaginație. Vedeta a izbucnit in plans și a sunat-o imediat, pentru a-i face reproșuri. Ce s-a…

- Adela Popescu s-a confruntat cu o situație neplacuta, dupa ce fanii de pe rețelele de socializare au pus-o la zid pentru lucrurile pe care le posteaza pe Internet. Dupa ce a marturisit ca a primit jignir din partea internauților, Radu Valcan le-a transmis tuturor un mesaj prin care sa ii puna la punct…

- Brigitte Pastrama a facut declarații inedite la Xtra Night Show in aceasta seara. Soția lui Florin Pastrama a vorbit despre sechelele cu care ramasese dupa infectarea cu COVID-19, dar și despre afacerile pe care le are in plan, acum ca s-a vindecat de virusul din China!

- Brigitte Pastrama a avut parte de un incident nu tocmai placut astazi. Soția lui Florin Pastrama a fost surprinsa in timp ce se cearta cu parinții de la școala, pe motiv ca a parcat mașina pe trotuar. Imaginile primite pe adresa redacției, [email protected], stau drept dovada.

- Brigitte și Florin Pastrama au propriul reality show la TV, la Antena Stars. Cei doi iși expun pe micul ecran viața lor de cuplu, iar recent, in fața camerelor de filmat, au avut discuții aprinse din cauza banilor. Cei doi soți, dupa casatorie, și-au facut un cont comun la banca. In urma unor datorii…

- Matilda Pascal Cojocarița și Ștefan Cigu sunt impreuna de mai bine de 27 de ani și formeaza un cuplu perfect pe scena, cat și in viața personala. De ziua de naștere a soțului ei, interpreta i-a transmis un mesaj de dragoste, pe contul de socializare. Ștefan Cigu iși serbeaza ziua de naștere pe 22 aprilie,…