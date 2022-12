Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmen Grebenișan a vorbit despre copilarie, iar vedeta a marturisit motivul pentru care nu a facut niciodata Craciunul cu familia. Influencerița iși aduce aminte cu drag de cele mai frumoase momente inca de cand era mica și susține ca ii lipsesc bunicii.

- Brigitte Pastrama și soțul ei, Florin, și-au achiziționat o noua locuința in Dubai, iar cei doi iși doresc sa o amenajeze dupa bunul plac. Vedeta și soțul ei au mers la cumparaturi și au dezvaluit locul in care poți gasi mobila, dar și mii de produse la jumate de preț.

- Valentina Pelinel are o silueta de invidiat, chiar daca anii trec. Vedeta și-a dezvaluit secretul la Antena Stars, unde a spus ce mananca și cum va arata masa de Craciun in familia Borcea, o perioada in care oamenii se aleg cu cateva kilograme in plus.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Brigitte Pastrama a vorbit despre plecarea in Dubai, alaturi de soțul ei și alaturi de copiii pe care ii au impreuna. Vedeta și-a cumparat o casa in Dubai, iar ea are planuri mari și importante de viitor. Iata ce a dezvaluit bruneta despre plecarea in strainatate!

- Anca Serea și Adi Sina au schimbat mai multe locuințe in ultimii ani de zile. Cei doi au stat și cu chirie o perioada, totul pentru confortul lor și al copiilor. Acum, intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit ca a gasit casa mult dorita, in nordul Bucureștiului, in care familia lor cu…

- Carmen Bruma și familia ei au fost nevoiți sa se mute de urgența din casa in care locuiau cu chirie de ani buni. Vedeta a dat declarații pe acest subiect intr-un interviu pentru Antena Stars. Din fericire, antrenorul personal a reușit sa gaseasca o noua locuința in timp record și se declara mulțumita…

- Monica Tatoiu a dezvaluit care este una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta pana acum, și anume facturile prea mari la energie. Din acest motiv, vedeta a facut declarații in exclusivitate la Antena Stars, unde a și dezvaluit care a fost soluția pe care a gasit-o in acest sens.