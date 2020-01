Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite aseara in Capitala, intre care un copil de 9 ani, in urma unui carambol in care au fost au fost implicate doua autoturisme si un autobuz al Societații de Transport Bucurețti (STB), informeaza Agerpres. Accidentul a avut loc pe Calea Dorobanti, in apropierea Colegiului National…

- Pe mai multe strazi din București vor fi impuse restricții rutiere sambata și duminica, pentru desfașurarea paradei militare de 1 Decembrie. Polițiștii recomanda rute alternative pentru a ocoli zonele aglomerate.Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri pentru fluidizarea si restrictionarea…

- Mai multe restrictii de trafic sunt impuse in Bucuresti, in acest weekend, avand in vedere desfasurarea tragerii la sorti a grupelor pentru Campionatul de Fotbal UEFA EURO 2020. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, traficul va fi restrictionat duminica, pe banda I de circulatie de pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 18:45 , se circula in conditii de aglomeratie pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti ndash; Pitesti coloana in miscare pana la kilometrul 14 , intrucat ploua abundent, existand, astfel, pericol…

- Proiectul vinietei pentru Bucuresti va fi, cel mai probabil, adoptat joi in forma propusa de Gabriela Firea, judecand dupa intentia de vot a consilierilor generali ai Capitalei. Iar asta ar inseamna ca - de la 1 ianuarie 2020 - mai bine de jumatate dintre bucurestenii care au masini ar putea fi nevoiti…

- Traficul rutier va fi restrictionat in acest weekend, in mai multe zone din Capitala, pentru desfasurarea in bune conditii a unor evenimente sportive, potrivit Agerpres. *** Sambata, Federatia Romana de Ciclism organizeaza "Bucuresti MTB Race". Traficul rutier va fi restrictionat intre…

- O ambulanța SMURD aflata in misiune a fost implicata intr-un accident rutier, marți, pe Calea Vitan, din Capitala, membrii echipajului acuzand dureri la maini și la picioare, potrivit ISU București – Ilfov.Potrivit ISU București – Ilfov, in urma accidentului de pe Calea Vitan, autospeciala…