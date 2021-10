Stiri pe aceeasi tema

- Executivul UE a declarat ca masurile ar putea reduce la jumatate documentele vamale si ar putea reduce cu 80% controalele la carne, lactate si alte produse alimentare care vin in Irlanda de Nord din Marea Britanie. Noile norme UE ar asigura ca fluxul de medicamente, in special genericele, sa nu fie…

- Marea Britanie se va implica deplin si in mod constructiv cu Uniunea Europeana in legatura cu propunerile acesteia pentru a facilita tranzitul de marfuri catre Irlanda de Nord, a declarat miercuri co-presedintele Partidului Conservator britanic Oliver Dowden, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Secretarul de stat insarcinat cu Brexitul David Frost a laudat, intr-un duscurs pe care l-a sustinut la Congresul Partidului Conservator al premierului Boris Johnson, ”renasterea britanica” lansata prin Brexit, in urma unui ”lung cosmar al apartenentei la UE”, in contextul in care Regatul Unit se confrunta…

- Soldați britanici vor începe sa conduca cisterne pentru a duce carburanți în stațiile ramase fara motorina și benzina dupa zile de criza, în ciuda declarațiilor premierului Boris ca situația se îmbunatațește, transmite Reuters. În multe orașe majore din Regatul…

- Atletul Greg Rutherford, campion olimpic la saritura in lungime cu ocazia JO de la Londra, din anul 2012, si-a asigurat un loc in echipa britanica de bob si spera sa devina primul sportiv din Regatul Unit medaliat atat la Olimpiada de vara, cat si la cea de iarna, informeaza Reuters, citat de agerpres.…

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a facut marti un apel catre automobilisti sa se abtina sa isi umple cu combustibil vechile sticle de apa, dupa ce achizitiile de panica au provocat lungi cozi la benzinarii in ultimele zile, informeaza Reuters, informeaza AGERPRES . “Incepem…

- In contextul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste ca, incepand cu 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti pot intra in Marea Britanie si Irlanda de Nord exclusiv in baza pașaportului valabil. De la aceasta data, cetatenii romani nerezidenti…

- Uniunea Europeana s-a pronuntat vineri impotriva oricarei renegocieri a dispozitiilor post-Brexit specifice Irlandei de Nord, asa cum solicita Londra, declarandu-se deschisa pentru ''solutii practice'' la dificultatile pe care aceste reguli le ridica in provincia britanica, informeaza…