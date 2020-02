Fara britanici, Europa este mai saraca si, in acelasi timp, obligata sa traga concluzii, scrie presedintele USR, Dan Barna, sambata, pe pagina sa de Facebook, dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Marea Britanie nu mai este membra a Uniunii Europene. Fara britanici, Europa este mai saraca si, in acelasi timp, obligata sa traga concluzii. Daca am invatat ceva din experienta ultimilor trei ani si jumatate este ca oamenii trebuie ascultati cu atentie si ca beneficiile apartenentei la UE trebuie comunicate permanent", afirma Barna. El isi exprima speranta ca "intr-o zi Marea Britanie…