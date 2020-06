Primarul Londrei, Sadiq Khan, i-a cerut luni guvernului condus de catre premierul Boris Johnson sa extinda perioada de tranzitie pentru a putea negocia acorduri post-Brexit cu Uniunea Europeana, relateaza dpa.



Sadiq Khan i-a solicitat ministrului pentru Brexit, Michael Gove, sa ''lase deoparte ideologia politica'' si sa prelungeasca negocierile cu Bruxellesul, prevazute a fi reluate marti.



''In contextul in care incercam sa gasim o cale de a depasi aceasta pandemie, ultimul lucru de care tara noastra are nevoie este mai mult haos si mai multa incertitudine'',…