Brexit: Parlamentarii britanici vor putea bloca aplicarea controversatului proiect de lege Parlamentarii britanici au adoptat marți un amendament care le confera dreptul de veto în cazul în care guvernul dorește sa puna în aplicare prevederile proiectului de lege care contravine acordului Brexit, potrivit AFP.



Londra a atras mânia europenilor prin prezentarea unui proiect de lege, în prezent în curs de examinare în Parlament, care inverseaza parțial acordul Brexit semnat în ianuarie și care constituie o încalcare a dreptului internațional .



Acest text a stârnit controverse chiar în cadrul majoritații conservatoare,…

Sursa articol: hotnews.ro

