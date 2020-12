Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, si cel al Regatului Unit, David Frost, au reluat discutiile in persoana, la Londra, in incercarea de a depasi „divergentele fundamentale” si de a ajunge la un acord post-Brexit ce ar permite sa se evite o situatie dureroasa in care nu ar exista nicio…

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, vineri, ca va continua pana in ultimul moment negocierile cu Uniunea Europeana, subliniind ca este posibil un acord privind relatiile bilaterale post-Brexit noteaza Mediafax. "Astept sa il primesc pe negociatorul UE, Michel Barnier, si echipa lui, la Londra,…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana mai au mult de lucru pentru ajungerea la un acord bilateral privind relatiile post-Brexit, a anuntat vineri dupa-amiaza Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, anunța MEDIAFAX."Dupa sapte zile de negocieri intense la Londra, discutiile continua cu David…

- Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a lasat sa se inteleaga marti ca incheierea unui acord comercial cu Regatul Unit ar putea sa mai dureze "saptamani", cu doua zile inainte de termenul-limita fixat de Londra pentru ajungerea la un compromis, relateaza AFP."UE va continua…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…