Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va trebui „sa-si asume consecintele” unei relatii economice mai putin puternice cu UE la finalul procesului de Brexit, a atentionat sambata Angela Merkel, inasprind tonul in conditiile in care negocierile in vederea incheierii unui acord asupra relatiilor viitoare bat pasul pe loc.

- Guvernul britanic a decis sa impuna controale la frontiere mai putin stricte decat convenise cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a nu afecta prea mult firmele care sufera deja din cauza efectelor economice ale epidemiei de coronavirus, informeaza vineri presa din Regatul Unit, preluata de AFP.…

- Premierul britanic Boris Johnson va participa personal pe 1 iunie la urmatoarea runda de negocieri privind incheierea unui acord post-Brexit cu Uniunea Europeana, pentru a incerca iesirea din impasul in care se afla aceste tratative, a anuntat miercuri negociatorul sef britanic David Frost, potrivit…

- Marea Britanie este epicentrul pandemiei de coronavirus, cu peste 223.000 de cazuri de COVID-19 și 32.000 de decese, dintre care 81 sunt romani. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca prelungește carantina pana la 1 iunie, cel puțin, dar i-a indemnat pe britanici sa se intoarca la munca daca…

- Regatul Unit este 'absolut decis' sa continue negocierile cu Uniunea Europeana privind relatiile dupa Brexit, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, citat de Reuters. Oficialul a insistat ca guvernul de la Londra nu intentioneaza sa prelungeasca perioada de tranzitie…