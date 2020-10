Stiri pe aceeasi tema

- Liderii țarilor membre ale Uniunii Europene, reuniți in cadrul summitului de toamna de la Bruxelles, au cerut Londrei sa “faca ce este necesar” pentru a se ajunge la un acord privind viitoarele relații comerciale bilaterale, precizand ca membrii Uniunii doresc un acord, dar “nu cu orice preț”. Intr-un…

- Marea Britanie s-a declarat miercuri "pregatita" pentru un eșec al negocierilor comerciale cu Uniunea Europeana, în continuare în impas și pe finalul perioadei de tranziție post-Brexit, scrie AFP.Într-o discuție telefonica cu președintele Consiliului European Charles…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sâmbata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citând serviciile de presa ale celor doi oficiali.În cursul unei…

- Negociatorii șefi ai UE și ai Regatului Unit pentru Brexit s-au întâlnit joi la Bruxelles pentru a încerca sa evite o defalcare a discuțiilor privind viitoarea relație comerciala, în ciuda dorinței Marii Britanii de a reconsidera condițiile desparțirii, scrie AFP.Britanicul…

- ”Acesta nu este lucrul pe care-l vrea aceasta tara”, a declarat premierul conservator referindu-se la un ”no deal” potential devastator pentru economie. ”Si asta nu este ceea prietenii si partenerii nostri din UE vor de la noi. De aceea, am sperante bune ca nu acesta va fi rezultatul” negocierilor,…

- Negocierile in vederea incheierii unui acord de liber-schimb care sa reglementeze schimburile comerciale - in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari - intre cele doua parti au avanat prea putin, in pofida apropierii datei-limita, stabilita de Boris Johnson la 15 octombrie. Regatul Unit a parasit…

- ”Mai devreme sau mai tarziu, Regatul Unit va trebui sa clarifice ceea ce vrea. Este imposibil sa paraseasca clubul european si in acelasi timp sa pastreze toate avantajele”, a declarat Charles Michel Reuters si altor cinci agentii de presa europene. ”Regatul Unit va trebui sa-si clarifice pozitia. Pentru…