- Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, cunoscuta ca Brexit. "Retragerea, pentru prima oara, a unui stat membru din Uniunea Europeana este un moment care va influenta evolutia proiectului…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…

- In contextul in care Parlamentul European va aproba miercuri Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, europarlamentarii britanici care au militat impotriva Brexit au marcat ultima zi de mandat printr-un cantec in grupul Renew Europe.

- Boris Johnson respinge cererea Scoției pentru un nou referendum pentru independența. "Democratia va invinge", afirma premierul scoțian, care promite organizarea plebiscitului Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a…

- Guvernul britanic da asigurari ca nu va renunta dupa Brexit la programul Erasmus al Uniunii Europene, menit sa internationalizeze si sa modernizeze educatia universitara si formarea profesionala. Londra spune ca atat studentii britanici din Europa, cat si cei straini din Regatul Unit vor profita in…

- Absenta unui acord asupra viitoarei relatii dintre Uniunea Europeana si Londra "ar avea un impact mai puternic asupra Marii Britanii" decat asupra blocului comunitar, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. "Daca nu vom putea incheia acordul…

- "Timpul claritatii a venit" in ceea ce priveste Brexitul dupa victoria electorala a lui Boris Johnson, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron vineri, la finalul summitului UE, relateaza AFP. "Imi doresc ca acordul privind Brexitul sa fie ratificat cat mai curand" de parlamentul…

- Marea Britanie va deveni dupa Brexit un „jucator de mâna a doua”, incapabila sa concureze cu puteri ca Statele Unite, China sau Uniunea Europeana, a afirmat miercuri Președintele Consiliului European, Donald Tusk, conform AFP.Brexitul marcheaza „adevaratul sfârșit…