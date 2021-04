Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a denuntat miercuri decizia guvernului britanic de a creste plafonul pentru arsenalul sau nuclear, o majorare in premiera dupa prabusirea Uniunii Sovietice, informeaza AFP. "Regretam mult ca Regatul Unit a ales calea dezvoltarii armelor sale nucleare", a declarat purtatorul de…

- Comisia Europeana a anuntat, luni, ca a lansat doua proceduri pentru incalcarea acordului de Brexit de catre Regatul Unit, dupa anuntarea de catre Londra a unei amanari unilaterale a anumitor controale vamale in Irlanda de Nord, relateaza AFP.

- „Am discutat cu Greg Hands, secretar de stat in Ministerul Comerțului din Regatul Unit, despre oportunitațile de investiții in Romania pentru britanici, post-Brexit. Cu toate problemele pe care vi le imaginați ca decurg din asta. Odata cu ieșirea Regatului Unit din UE, s-au reactivat bariere birocratice…

- Decizia Comisiei Europene de a bloca exporturile de vaccin anti-COVID-19 peste frontiera irlandeza prin activarea unei clauze de urgenta inclusa in acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana ''a fost o greseala'', a declarat fostul negociator-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier,…

- Uniunea Europeana deplange refuzul "inamical" al Regatului Unit de a acorda statut diplomatic reprezentantei sale la Londra si spera sa rezolve acest diferend de "maniera satisfacatoare", a declara luni seful diplomatiei UE, Josep Borrell, relateaza AFP potrivit agerpres. Subiectul a fost discutat…

- Regatul Unit refuza sa acorde statut diplomatic deplin ambasadorului Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida, si echipei acestuia, informeaza joi BBC, preluata de Reuters, potrivit AGERPRES. Potrivit televiziunii citate, Foreign Office - ministerul de externe de la Londra - nu accepta…

- Președinta Senatului, doamna Anca Dana Dragu, l-a primit, joi, 14 ianuarie 2021, pe E.S. domnul Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare. Discuțiile au avut ca tema colaborarea romano-britanica post Brexit, in plan…

- Prim-ministrul scotian subliniaza ca Brexit-ul s-a facut contrar vointei scotienilor, care s-au opus in majoritate acestui pas la referendumul din 2016. "Suferim acum un Brexit dur impotriva vointei noastre, in cel mai prost moment posibil, in mijlocul unei pandemii si al unei recesiuni economice",…