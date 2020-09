Stiri pe aceeasi tema

- Avocata pentru drepturile omului Amal Clooney si-a dat demisia din functia de emisar special al Marii Britanii pentru libertatea presei ca urmare a intentiei executivului de la Londra de a incalca acordul de retragere al Marii Britanii din UE, informeaza sambata dpa. "Am fost consternata…

- La Guvern a avut loc ședința Consiliului național pentru drepturile omului. Prim-ministrul a declarat ca domeniul drepturilor omului este unul prioritar pe agenda Guvernului: „Azi este Ziua Internaționala a democrației. Putem vorbi despre o democrație veritabila in Republica Moldova atunci cind sint…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a indemnat duminica guvernul britanic sa puna integral in aplicare acordul, deja semnat de Londra, ce reglementeaza retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite AFP. 'Este timpul pentru guvernul britanic sa-si asume responsabilitatile',…

- Uniunea Europeana ia in considerare recursuri impotriva proiectului de lege al Marii Britanii care revine partial asupra angajamentelor sale in cadrul Brexit-ului, considerand ca incalca acordul de retragere semnat in ianuarie, conform unui document intern consultat de AFP. Proiectul de lege in chestiune,…

- Reprezentantii Uniunii Europene si cei Marii Britanii au anuntat ca nu au inregistrat progrese notabile in cursul discutiilor despre Brexit. Principalul negociator al blocului comunitar, Michel Barnier, a spus ca negocierile par mai degraba sa regreseze decat sa avanseze si a avertizat ca in aceasta…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a salutat luni primele sanctiuni anuntate de Regatul Unit de la iesirea sa din Uniunea Europeana si care vizeaza impunerea de sanctiuni impotriva a 49 de persoane si organizatii, in majoritate din Rusia si Arabia Saudita, masuri introduse in cadrul unui nou…