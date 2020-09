Stiri pe aceeasi tema

- Amal Clooney, soția de origine libaneza a actorului George Clooney, avocata specializata in drepturile omului, și-a dat demisia din funcția de emisar al Marii Britanii pentru libertatea mass-media, in semn de protest fața de intenția guvernului de a incalca dreptul internațional prin adoptarea unui…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a indemnat duminica guvernul britanic sa puna integral in aplicare acordul, deja semnat de Londra, ce reglementeaza retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite AFP. 'Este timpul pentru guvernul britanic sa-si asume responsabilitatile',…

- Marea Britanie anunta ca a incheiat ”primul acord comercial major” post-Brexit cu a treia economie a lumii Guvernul britanic a anuntat vineri ca a incheiat cu Japonia primul sau acord comercial 'major' de la iesirea tarii din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, transmite…

- ”Protocolul clarifica faptul ca Irlanda de Nord face parte integrala din teritoriul vamal al Regatului Unit si ca nu va exista o restrictionare a accesului bunurilor care trec din Irlanda de Nord in restul Regatului Unite”, arata un comunicat publicat dupa intalnirea de urgenta cu UE. Potrivit comunicatului,…

- Guvernul britanic a respins un ultimatum al Uniunii Europene de a renunta la planul sau de a incalca partial acordul de iesire din UE pana la sfarsitul acestei luni sau, in caz contrar, sa riste o actiune in instanta, a declarat ministrul de stat Michael Gove, relateaza dpa. Gove, responsabil…

- Franta a atentionat joi Regatul Unit ca orice incalcare a acordului cu privire la Brexit ar fi "inacceptabila", intr-un moment in care Londra este somata sa dea explicatii referitor la un proiect de lege ce contravine partial acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), informeaza…

- Guvernul de la Londra a confirmat, luni, intentia de a modifica prin lege acordul la care a ajuns in ianuarie cu Uniunea Europeana in legatura cu Irlanda de Nord, in cadrul Brexitului, in pofida avertismentelor recente lansate de europeni, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Organizatia guvernamentala Public Health England a detectat "doar" 67 de cazuri cu o persoana infectata si 30 de cazuri cu doua sau mai multe persoane infectate in scolile din Anglia, dupa ce scolile din aceasta parte a Marii Britanii s-au redeschis in iunie, potrivit unui comunicat emis de Guvernul…