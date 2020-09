Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa de amenajare a piațetei de la adresa Piața Sfatului 27, care face legatura dintre Piața Sfatului și Strada Mureșenilor cu Aleea Dupa Ziduri, a fost finalizata. Lucrarea de pavare, dificila din cauza lipsei meseriașilor care mai cunosc aceasta tehnica, s-a incheiat. „Astazi s-a finalizat…

- Festivalul Connect-All a ajuns la a doua editie. Organizat de Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov si Primaria Municipiului Codlea, festivalul isi propune integrarea romilor din Codlea in comunitatea din orasul brasovean. Proiectul Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare…

- A inceput montarea panourilor de informare cu privire la obligativitatea purtarii maștii pe str. Republicii și in Piața Sfatului. In conformitate cu Hotararea Comitetului Local pentru Situații de Urgența nr. 11 din data de 30 iulie, incepand cu data de 01.08.2020 orele 06.00, s-a instituit obligativitatea…

- Eveniment rutier pe DN 67 Ramnicu Valcea ndash; Targu Jiu, in zona localitatii Mihaesti, judetul Valcea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intrerupt pe DN 67 Ramnicu Valcea ndash; Targu Jiu, in zona localitatii Mihaesti, judetul Valcea, din cauza…

- Breasla Carciumarilor din Brasov, care reuneste restaurantele si cafenele din Centrul vechi al orasului, a decis ca, pentru fiecare descindere a unei institutii de control, sa atarne la intrare cate o panglica alba, in semn de protest in urma controalelor multiple din ultima perioada. Patronii spun…

- La aproximativ 5 kilometri de centrul municipiului Targu Mureș funcționeaza, bine-mersi, in fiecare zi de joi, un targ ilegal de animale. Locația exacta a targului este strada Mureșului din comuna Sancraiu de Mureș, unde saptamanal peste 100 de oameni se aduna pentru a vinde și cumpara diverse produse…

- Municipalitatea brasoveana a inceput zilele trecute lucrari de reparatii in pe aleile de sub Tampa, interventii ce vizeaza, in principal, aleile pietonale. Astfel, a declarat primarul Brasovului, George Scripcaru „se repara balustradele de la scari, iar la arterele pietonale se fac reparatii,…

- In mijlocul unei indiferente aproape generale si cu reflexele, cate le mai au politicienii, greu incercate de lupta feroce de a demonstra ca nu ei, ci toti ceilalti sunt vinovati de cumplit de proasta administrare a societatilor lovite de pandemie, atat liderii, cat si populatia pe care se presupune…