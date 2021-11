BREAKING Victorie pentru inculpații din dosarul Colectiv: Pedepsele ar putea fi micșorate Judecatorii au schimbat parțial incadrarea juridica in cazul inculpaților din dosarul Colectiv, dupa ce au inlaturat consecințele grave din abuzul in serviciu. Potrivit experților juridici consultați de G4Media decizia Curții de Apel București ar putea avea ca efect reducerea pedepselor. Important: Nu a fost schimbata incadrarea juridica din abuz in serviciu in neglijența in serviciu așa cum cerusera inculpații (și care ar fi putut avea ca efect pedepse mult mai mici decat cele de pe fond), ci doar au fost inlaturate consecințele grave din abuzul in serviciu. Procesul Colectiv, inceput acum 6… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Completul de trei judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti a decis astazi schimbarea incadrarii juridice a faptelor pentru care primarul Piedone e judecat in dosarul Colectiv, din abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in abuz in serviciu, fara consecințe deosebit de grave. Aceasta schimbare…

- Completul de divergența de la Curtea de Apel București care dezbate apelurile celor judecați pentru moartea a 65 de oameni in incendiul de la Colectiv ar putea anunța, miercuri, daca schimba incadrarile juridice ale inculpaților. Citește și: O NOTA SECRETA l-ar plasa pe șeful DALI din MAI…

- Procesul Colectiv, inceput acum 6 ani și aflat in faza apelului, ar fi trebuit sa se termine inca din vara, insa din cauza unor neințelegeri legate de procedura de judecata a mers din amanare in amanare. Disputa principala a fost pe tema incadrarii juridice a faptelor funcționarilor publici. Este vorba…

- 64 de morți și niciun vinovat: ”Un vis urat care nu se mai termina Se implinesc 6 ani de la tragedia din Colectiv, 6 ani plini de lacrimi și de speranțe ruinate. Dincolo de durerea pierderii celor dragi și de ranile nevindecate, supraviețuitorii și rudele celor morți in Clubul Colectiv traiesc și…

- Un complet de divergenta de la Curtea de Apel Bucuresti, format din trei judecatori, ar fi trebuit sa discute miercuri, dupa trei luni de pauza, o cerere de schimbare a incadrarii juridice a faptelor pentru o parte din inculpatii din dosarul Colectiv, printre care si fostul primar al Sectorului 4 Cristian…

- Dupa o pauza de-o vara, timp in care un al treilea judecator a studiat dosarul, procesul Colectiv se reia azi la Curtea de Apel București. Completul de divergența trebuie sa decida daca primarul Cristian Popescu Piedone ramane cu acuzația de abuz in serviciu, pentru care a primit 8 ani și 6 luni de…

- Premierul Florin Cițu a ținut luni, 13 septembrie, un discurs in fața elevilor Colegiului Național Gheorghe Lazar din București, la ceremonia de deschidere a anului școlar 2021-2022, iar primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, era in stanga sa, dupa cum arata secvențele video postate pe pagina…

- Instanta retine, in motivare, "atitudinea inculpatuluildquo; care "socheaza prin simplitate, acesta considera ca este judecat si condamnat pe nedrept, cat timp lucrarile din contracte au fost realizateldquo;. Dosarul penal in care Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 Bucuresti, este acuzat…