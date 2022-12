Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a declasificat dosarul aferent implicarii angajaților Departamentului Securitații Statului (DSS) in evenimentele din 1989, la propunerea directorului SRI, potrivit unui comunicat de presa. Dosarul poate fi accesat si descarcat aici De notat ca documentele sunt editate,…

- O parada militara de Ziua Nationala a Romaniei a fost organizata in Capitala. Aproximativ 1.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- In contextul razboiului ruso-ucrainean, Romania a reușit sa convinga Bruxelles-ul ca Unirea cu R. Moldova este unica soluție pentru securizarea graniței UE in sud-estul Europei. Bombardamentele rusești au lasat Chișinaul intr-o pana de curent masiva, pentru a doua oara in ultimele doua saptamani. Maia…

- Serviciul Roman de Informatii anunta ca marti are loc un exercitiu antiterorist in mai multe puncte din Bucuresti, judetul Giurgiu si judetul Brasov. Exercitiul presupune inclusiv utilizarea de munitie de manevra si de mijloace pirotehnice. Serviciul solicita cetatenilor care devin martori ai evenimentelor…