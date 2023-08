Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Lucian Stanciu-Viziteu propune Consiliului Local dublarea prețului facturat bacauanilor racordați la Thermoenergy (fostul CET). Edilul susține ca ar fi imposibila susținerea subvenționarii de la buget in cazul menținerii tarifelor actuale, in timp ce conducerea Thermoenergy prevede un dezastru…

- Cațiva jucatori de tenis și-au lasat amprenta nu doar pe terenul de joc, ci și in lumea afacerilor, construindu-și averi impresionante in paralel cu carierele lor sportive. In acest eseu, vom descoperi povestea unor legende ale tenisului modern: Ion Tiriac, Roger Federer, Serena Williams, Novak Djokovic…

- CNI (Compania Naționala de Investiții) a anunțat recent lansarea licitației pentru contractarea lucrarilor de execuție in vederea modernizarii a opt strazi din Targu Ocna, la solicitarea Primariei orașului. Aceste lucrari vizeaza imbunatațirea infrastructurii rutiere și vor introduce un nou standard…

- Podul peste Dunare de la Braila – supranumit Golden Gate de Romania – a fost inaugurat, astazi. „Podul si autostrada A7 ne unesc pe toți in jurul unei viziuni de dezvoltare pe termen lung”, a declarat eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau. Podul leaga județele Braila și Tulcea, dar asigura…

- O persoana a suferit arsuri si alta s-a intoxicat cu monoxid de carbon in urma unui incendiu care a cuprins, marti seara, o casa din municipiul Bacau, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). ‘La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta la nivelul mobilierului din bucatarie.…

- Un grav accident rutier grav a avut loc, vineri dimineața, pe E85, in comuna Racaciuni, județul Bacau. Potrivit unupetrotus.ro, doua mașini au intrat in coliziune. „Accident rutier cu posibil persoana incarcerata (2 auto implicate), com. Racaciuni, E85. Se deplaseaza 1 ASAS și ambulanța SMURD cu 8…

- Actorul Bogdan Bob Radulescu a surprins un șofer in Aleșd, pe DN E60, spre Cluj, dar intr-o parcare a golit ”tacticos, liniștit, cu brațele pline, mașina de gunoi”.”Exista cacați cu ochi pe care ii vezi și regreți enorm ca mama lor nu a ales avortul atunci cand a ramas borțoasa cu ei.Un astfel de rebut…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 03:45, in zona parapetului median pe role de pe DN 2, Racaciuni, județul Bacau. Șoferul unui autotren inmatriculat in Ucraina a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat, blocand in totalitate un sens de mers. Nu s-au inregistrat victime…