BREAKING Organizația Mondială a Sănătății se implică în România pentru a rezolva criza sanitară Organizația Mondiala a Sanatații se implica in Romania pentru a rezolva criza sanitara și pentru impulsionarea campaniei de vaccinare anti-COVID, a confirmat pentru G4Media Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS. Reprezentanții OMS vor avea luni o teleconferința cu conducerea INSP in care vor discuta modul in care organizația se poate implica pentru a ajuta Romania sa depașeasca criza a dus sistemul sanitar aproape de colaps, dar și pentru a impulsiona campania de vaccinare anti-COVID. Romania este in acest moment una dintre țarile cele mai afectate la nivel global din cauza pandemiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

