BREAKING O femeie RĂNITĂ în explozia de la fabrica de arme din Cugir a MURIT Informație de ultima ora. Femeia de 53 de ani care a ajuns la spital cu rani grave in urma exploziei de la fabrica de arme din Cugir a murit. Se pare ca ranile acesteia au fost atat de grave incat nu a mai putut fi salvata. Surse medicale au declarat pentru MEDIAFAX ca femeia a murit in noaptea de marți spre miercuri intr-un spital din București, aceasta avand arsuri pe 70% din suprafața corpului. Citește și: TRAGEDIE Accident cu ȘAPTE victime - Doi romani au MURIT, in microbuzul care ii ducea la munca, in Olanda Dupa deflagrație, femeia a fost transportata la București… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

