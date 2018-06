Stiri pe aceeasi tema

- BAREME ROMANA EVALUARE ROMANA 2018 EDU.RO. La primul subiect, elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat sase cerinte pe baza unui text la prima vedere si au avut de redactat o compunere de minimum 150 de cuvinte in care sa argumenteze apartenenta la genul epic a textului dat. Textul a fost selectat…

- UPDATE UBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2018 CLASA A VIII-A. La primul subiect, elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat sase cerinte pe baza unui text la prima vedere si au avut de redactat o compunere de minimum 150 de cuvinte in care sa argumenteze apartenenta la genul epic a textului dat.…

- Elevii de clasa a VIII-a au primit, la prima proba a Evaluarii Nationale, cea la limba romana, doua texte la prima vedere pe baza carora au avut de raspuns la mai multe cerinte. De asemenea, au avut de povestit o intamplare dintr-o cetate, dar si o compunere prin care sa demonstreze genul epic.

- Forte impresionante l-au cautat in muntii Bucegi pe un turist american, care s-a prabusit, in timpul unui salt extrem, executat cu o parapanta de viteza, de la Crucea de pe Caraiman spre Busteni. Un elicopter, mai multi salvamontisti, si 100 de pompieri, au fost mobilizati sa-l gaseasca pe disparut…

- EDU.RO: SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA CLASA A VI-A. Elevii claselor a VI-a vor sustine miercuri prima proba din cadrul Evaluarii Nationale - cea la limba si comunicare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale.Joi, urmeaza proba la matematica si stiintele naturii.Testele…

- Inscrierea unui copil la creșele din Iași este o adevarata loterie, iar parinții acuza practici abuzive și discriminatorii. Pentru a-și inscrie micuții, parinții sunt obligați sa aduca atestate fiscale, iar ambii trebuie sa munceasca cu carte de munca. Toate condițiile stabilite prin legi și hotarari…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca protestul profesorilor din 5 martie, cand a avut loc simularea examenului de evaluare nationala, a fost ilegal, intrucat liderii de sindicate s-au angajat in scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca in perioada in care se negociaza contractul colectiv…

- Cornel Țalnar se va alatura staff-ului lui Cosmin Contra la naționala. ”Țanțarul” va lucra in același sediu cu Marcel Raducanu, cel pe care l-a ”turnat” la Securitate! Ironia sorții, paradoxul anului, inca o balba federala. Poate toate la un loc, poate cate puțin din fiecare. Cosmin Contra, antrenorul…