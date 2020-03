Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem impotriva a tot ceea ce inseamna nerespectarea dreptului la o justiție corecta și nu vrem o țara a carei justiție umilește oameni și le afecteaza starea de sanatate. Justiția sa faca dreptate și atat. Este inuman sa lași un om ce sufera de o boala grava, care ii pune in pericol in fiecare…

- "Pe langa lege, trebuie sa existe și omenie. Pentru ca noi, ca societate, suntem datori cu omenie unii fața de alții. Sorina Pintea mi-a fost colega in guvern și am apreciat-o ca profesionist și ca om. Și știu lovitura neașteptata pe care a primit-o anul trecut, printr-un diagnostic pe care…

- Intrebat daca in sedinta PSD s-a discutat despre cei care au probleme cu legea, Marcel Ciolacu a raspuns ca "Partidul nu trebuie sa reactioneze pe cazuri personale. Uitati-va la doamna Pintea. Are si o problema medicala grava. Sper sa ia masurile necesare ca totul sa fie in regula. Trebuie sa fie…

- Liderii PSD au suspendat-o din partid pe Sorina Pintea, arestata preventiv, pentru 30 de zile, fiind suspectata ca a luat mita. Totodata, fostul ministru al Sanatații și-a dat demisia din funcția de manager al Spitalului de Urgența "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare.Decizia de suspendare a Sorinei…

- Liderii PSD au suspendat-o, marți, din partid pe fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea. Ei au acceptat propunnerea presedintelui organizatiei din Maramures a PSD.Decizia de suspendare a Sorinei Pintea din Partidul Social Democrat a fost luata, marți, în sedinta informala a Comitetului…

- "Toate sunt niste bazaconii pe care domnisorul Pintea va trebui sa le demonstreze in instanta. Maine, avocatul meu va depune plangerea prin care voi cere daune morale pentru prejudiciu de imagine produs de acele declaratii iresponsabile", a precizat Liviu Pop. Citeste si: Declaratii BOMBA…

- Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Oprisldquo; din Baia Mare, Maramures, a fost arestata preventiv de Tribunalul Bucuresti. Mandatul emis pe numele fostului ministru nu este definitiv, el putand fi contestat la Curtea de Apel Bucuresti.…

- Trei spitale judetene din Romania - Bacau, Baia Mare si Suceava - vor putea pregati medici rezidenti, incepand de anul viitor, anuntul fiind facut de ministrul Sanatatii, Victor Costache. Managerul Vasile Rambu a anuntat ca Spitalul ”Sfantul Ioan cel Nou” este pregatit sa primeasca rezidenti.