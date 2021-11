Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a difuzat joi informația ca polițiștii rutieri l-au prins la volan, sub influența substanțelor interzise, pe jurnalistul Oreste Teodorescu. Potrivit sursei citate, s-a deschis un dosar penal. Oreste Teodorescu a fost oprit in trafic in București. Cauza este cercetata de Parchetul de pe langa…

- Oreste Teodorescu a fost oprit de un echipaj din Brigada Rutiera in timp ce se deplasa cu mașina pe o strada din centrul Bucureștiului. Polițiștii l-au testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a fost unul pozitiv, aflandu-se ca acesta se afla sub influența unor substanțe interzise. Oreste Teodorescu,…

- La data de 9 noiembrie 2021, in jurul orei 12.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat, de 33 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Zlatnei din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Luna noiembrie a inceput in forta pentru politistii din tot judetul. Zeci de controale au demarat simultan la Lugoj si Faget, majoritatea actiunilor desfasurandu-se cu efective marite. Practic, intrarile in orase au fost blocate de oamenii legii care au verificat in cele patru zile mii de persoane si…

- A fost razie in traficul din Timiș joi, 4 noiembrie, in care au fost aplicate peste 550 de amenzi. Un caz grav l-a reprezentat cel al unui tanar de 24 de ani care a urcat la volan deși era drogat. S-a ales cu dosar penal.

- Un echipaj de la Rutiera aflat azi-noapte pe DN 1, la Sinaia, a depistat in trafic un tanar din Dambovița care conducea aflandu-se sub influența substanțelor cu efect psihoactiv. "La data de 6 octombrie a.c., in jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce desfașurau activitați…

- Florin Cițu a facut doua zile de pușcarie, in SUA, dupa ce a fost prins beat de catre poliția americana! Conform actului de arestare, Cițu nu a fost depistat drogat, așa cum susțineau anumite voci din politica, ci doar baut. Antena 3 a difuzat documentele in care se specifica extrem de clar…

- Politistii Biroului Rutier continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunea de conducere a unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, fapta constatata, luni, in cadrul unei actiuni preventive. Un tanar a fost depistat pozitiv la testarea cu aparatul DrugTest. La data…