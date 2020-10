BREAKING NEWS! Numărul de infectări continuă să fie URIAȘ Pana astazi, 18 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 180.388 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 130.894 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.920 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Un medic EMINENT a fost doborat de COVID! Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 565 de persoane au fost reconfirmate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

