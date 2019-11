Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei tine o conferinta de presa la sediul PNL din capitala:"Multumesc tuturor romanilor care m au votat pe mine, dar si diasporei. Noul Guvern Orban a organizat impecabil partea care revine guvernului in alegerile prezidentiale si nu am avut evenimente…

- Turul I al alegerilor prezidențiale a fost caștigat clar de Klaus Iohannis, actualul președinte al Romaniei, pe locul secund clasandu-se Viorica Dancila (PSD). In orașele din județul Bacau s-a menținut trendul general, fara mari surprize. Cea mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Președintele Klaus Iohannis și-a câștigat un nou mandat la Cotroceni înca din momentul în care a înlocuit-o pe Viorica Dancila cu Ludovic Orban în fruntea Palatului Victoria, a declarat Traian Basescu la B1 TV.„Președinte am avut din momentul în care…

- Dupa 30 de ani, moartea comunismului a picat intr-o duminica, intre 12:00 și 13:00, ora Romaniei. Azi, intr-o singura ora, 37.000 de romani din strainatate au pus ștampila pe oamenii pe care și-i doresc in fruntea țarii. In 60 de minute au fost mai mulți votanți decat toți cei care au participat la…

- Aproape 2.000 de cetateni romani din diaspora au votat deja anticipat, prin corespondenta, pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desi inca nu se stie cine vor fi cei doi candidati care ajung in aceasta faza a procesului electoral.

- N. D. Sub escorta militarizata, ieri au ajuns la Ploiesti tirurile incarcate cu buletinele de vot necesare in Prahova pentru primul tur al alegerilor prezidentiale. Astfel, de la Bucuresti au fost aduse, de la Monitorul Oficial, unde au fost tiparite, 724.081 de buletine de vot, dar si celelalte materiale…

- CEC a prezentat datele preliminare ale alegerilor locale din 20 octombrie 2019. La scrutin au participat 41,68% dintre alegatori. Totodata, in 518 localitați din țara au fost aleși primarii din primul tur.

- Cel mai probabil, primarul general al Capitalei va fi ales in turul doi de scrutin. Potrivit datelor preliminare publicate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, dupa procesarea a 305 din cele 307 procese verbale ale sectiilor de votare, candidatul PSRM, Ion Ceban, a obtinut 40,30 la