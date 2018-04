In data de 13 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmarire penala pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu. Pe 18 decembrie 2017, Parchetul Militar anunta ca, in urma administrarii de probe in dosarul „Revolutiei”, concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere. Procurorul militar Marian Lazar declara atunci ca a existat o diversiune militara incepand cu seara zilei de 22 decembrie 1989, aceasta fiind principala cauza a numeroaselor decese, vatamari corporale si distrugeri. In plus, procurorii…