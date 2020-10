Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila a declarat miercuri seara la Digi24 ca in acest moment nu se impune o noua carantina, vorbind in context despre situația din Franța, unde președintele Emmanuel Macron a anunțat reinstituirea un nou „lockdown”.

- Statele europene anunța noi masuri de carantina impotriva coronavirusului. Germania va intra intr-un lockdown parțial pe intreaga durata a lunii noiembrie, cu baruri și restaurante inchise, insa școlile vor funcționa in continuare. La scurt timp, Emmanuel Macron a anunțat ca in Franța va fi instituita…

- Rusia a raportat astazi un numar record de decese provocate intr-o singura zi de noul coronavirus, 346, ceea ce ridica bilantul oficial al victimelor Covid-19 din aceasta tara la 27.000, informeaza DPA, citata de agerpres . Oficialii rusi au dezvaluit ca bilantul deceselor le include doar pe cele cauzate…