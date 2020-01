Iranul a atacat doua baze militare americane din Irak, a anunat CNN miercuri noapte. Atacul s-a produs in jurul orei 3 dimineața, ora Romaniei. Este o escaladare grava a conflictului din Orientul Mijlociu. Reuters: Iranul a lansat un atac cu rachete asupra forțelor conduse de SUA in Irak, la primele ore ale zilei de miercuri, […] Citește BREAKING NEWS: Doua baze americane din Irak, lovite de rachete balistice. Atacul provine din Iran in Alba24 .