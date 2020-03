Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Partidului Popular European si fost presedinte al Consiliului European, a declarat, miercuri, la ceremonia in care presedintele Klaus Iohannis a primit Premiul „Coudenhove-Kalergi”, ca anul trecut i-a propus sefului statului, pe care l-a catalogat „un politician exceptional”,…

- Donald Tusk, presedintele Partidului Popular European si fost presedinte al Consiliului European, a declarat, miercuri, la ceremonia in care presedintele Klaus Iohannis a primit premiul "Coudenhove-Kalergi", ca anul trecut i-a propus sefului statului, pe care l-a catalogat 'un politician exceptional',…

- Rares Bogdan, Raluca Turcan si Ludovic Orban apar alaturi de Florin Citu intr-un selfie. "Mulțumesc pentru incredere. Vom face lucruri fantastice pentru TOȚI romanii!", este mesajul care insoteste fotografia. Reamintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul…

- "Acum mai mult ca niciodata suntem OBLIGATI sa mergem cu totii in fata poporului! Alegerile Anticipate devin prioritate de rang ZERO!Incredibil, absolut anormal si ilogic ce au facut Judecatorii rosii din CCR, pur si simplu vor sa blocheze Anticipatele si sa arunce Romania in haos. Sesizarea…

- PSD considera ca anuntul Institutului National de Statistica privind cresterea economica de 4,1% din 2019 confirma rezultatele economice bune inregistrate de Romania in timpul guvernarii social-democrate, iar criza politica creata de "obsesia pentru anticipate" a PNL si a presedintelui Klaus Iohannis…

- Leon Rotman (85 ani), cel mai batran campion olimpic al Romaniei, dublu medaliat cu aur la Melbourne la canoe, in 1956, așteapta inca sa primeasca decorația pe care președintele Klaus Iohannis i-a acordat-o printr-un decret semnat pe 25 noiembrie 2019. N-a fost niciodata in lumina reflectoarelor, nici…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de i...

- Primele huiduieli s-au auzit chiar in momentul in care presedintele Klaus Iohannis a salutat oamenii stransi in Piata Unirii din Iasi. In acelasi timp, sustinatorii lui il aplaudau. Seful statului si-a continuat totusi discursul. La un moment dat unii participanti au inceput sa scandeze "Vrem…