Stiri pe aceeasi tema

- Fostul proprietar al echipei FC Brasov, Ioan Neculaie, a fost prins sambata, 29 ianuarie 2022, de autoriatile elene, in nodrul Greciei, in zona Salonic.El a fost dat in urmarire internationala de politistii romani la finalul saptamanii trecute. Omul de afaceri a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce a fost codamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea unei infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a fost prins in Grecia. ”Avand in vedere mandatul de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 21.01.2022,…

- Fostul patron al echipei FC Brașov, Ioan Neculaie, a fost prins de polițiștii din Grecia. El a fost condamnat de judecatorii romani, insa a fugit din țara inainte ca ofițerii de la noi sa ajunga la locuința lui.

- Agenții care monitorizau traficul in zona au urmarit șoferul teribilist și au reușit in cele din urma sa il prinda.In urma verificarilor, oamenii legii au constatat ca barbatul in varsta de 44 de ani era urmarit internațional in Belgia și avea un mandat european de arestare pentru comiterea de infractiuni…

- Polițiștii de frontiera din județul Timiș au gasit 32 de migranți indieni in interiorul unui microbuz condus de un barbat din Cluj. Migranții au patruns ilegal pe teritoriul Romaniei, iar șoferul roman este acum cercetat pentru trafic de migranți, informeaza Politia de Frontiera Timisoara. Migranții…

- Omul de afaceri israelian Beny Steinmetz, care are o condamnare definitiva de cinci ani inchisoare in dosarul Ferma Baneasa, a fost retinut in luna noiembrie la Atena, insa o instanta locala l-a eliberat, el avand interdictia de a parasi teritoriul Republicii Elene. Ministerul Justitiei din…

- Un cetatean turc este cercetat in stare de arest preventiv dupa ce a fost prins, in apropiere de Giurgiu, in timp ce incerca sa transporte in Romania 11 migranti, informeaza Politia de Frontiera. Migrantii ajunsesera in Romania dupa ce au traversat Dunarea cu o barca cu motor din apropiere de Ruse (Bulgaria)

- Un mistret i-a pus sambata, 30 octombrie 2021, pe jar pe politistii locali din Slatina. Depasiti de situatie, acestia i-au chemat in ajutor pe colegii de la Politia nationala, pe jandarmi si pe reprezentantii DSVSA Olt.