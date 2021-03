BREAKING NEWS! Bucureștiul revine în scenariul ROȘU Capitala a revenit in scenariul roșu, la o incidența de 3.05 cazuri la mia de locuitori. De asemenea, județul Ilfov este in scenariul roșu, cu o incidența a cazurilor de 3.31 la mia de locuitori. Bucureștiul NU va supraviețui dupa un alt lockdown. Industriile care vor fi la pamant Cea mai mare rata de infectare este in Timiș cu 5.50 cazuri la mia de locuitori. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Prin urmare, doar doua județe și Capitala se mai afla in prezent in scenariul roșu, cu peste 3 cazuri la mia de locuitori.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.

