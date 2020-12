BREAKING NEWS! Avem guvern nou! Guvernul Cițu a fost investit prin votul Parlamentului, dupa o zi de audieri și dezbateri in plen. Dezbaterile au fost unele aprinse, cu huiduieli și replici dure intre Opoziție și Putere. Miniștrii noului Cabinet vor depune astazi juramantul. Peste 500.000 de decese in aceasta regiune! Locul unde coronavirusul a facut ravagii ACTUALIZARE 18:40 Guvernul Cițu a trecut de votul Parlamentului. Au fost 260 de voturi „pentru” și 186 de voturi „impotriva”. La ora 20:00, premierul și miniștrii vor depune juramantul la Palatul Cotroceni. Prima reuniune a Gvernului va avea loc in aceasta seara, la ora… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

