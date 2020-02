BREAKING NEWS: Atac în Belgia! Două persoane au fost atacate cu cuţitul în plină stradă Politia din Gent a intrat in alerta duminica dupa-amiaza in urma declararii unui atac cu cutitul in centrul orasului, unde cel putin doua persoane au fost ranite. Incidentul a avut loc pe Bevrijdingslaan, o strada destul de circulata din Gent. Politia belgiana inca nu a dat informatii despre natura atacului, produs la scurt timp dupa ranirea a doua persoane cu cutitul la Londra si anihilarea atacatorului de catre fortele de ordine. Un perimetru de securitate a fost instituit la locul atacului, iar cele doua persoane primesc ingrijiri medicale. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

