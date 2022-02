BREAKING: Joe Biden a aprobat oficial trimiterea de trupe americane în România Președintele Joe Biden a aprobat oficial desfașurari suplimentare de trupe americane in Europa de Est, iar Pentagonul este așteptat sa anunțe miercuri ca trupele se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN. Desfașurarile de trupe sunt o dovada de sprijin fața de aliații NATO care se simt amenințați de mișcarile militare ale Rusiei in apropierea Ucrainei, au spus oficialii consultați de CNN. Se așteapta ca Pentagonul sa anunțe ca mii de trupe americane suplimentare se vor desfașura in locații din Europa. Desfașurarile vor include aproximativ 2.000 de soldați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a precizat ca, daca e nevoie, SUA va trimite trupe suplimentare pe Flancul estic al NATO. Trupele vor fi sub comanda americana.Tot miercuri, președintele Joe Biden a aprobat miercuri, in mod oficial, trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv in Romania.Printre trupele suplimentare…

- Președintele Joe Biden a aprobat oficial trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv in Romania, iar Pentagonul este de așteptat sa anunțe miercuri dimineața ca trupele se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN, citați de Antena3 . Desfașurarile sunt…

- SUA-CNN-02 februarie 2022: Presedintele Joe Biden a aprobat oficial, desfasurarea de trupe americane in Europa de Est, inclusvi in Romania, iar Pentagonul urmeaza sa anunte ca trupele vor fi desfasurate „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani. Desfasurarile sunt o dovada de sustinere fata…

- Președintele Joe Biden a aprobat oficial desfașurari suplimentare de trupe americane in Europa de Est, iar Pentagonul este așteptat sa anunțe miercuri ca trupele se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN. Desfașurarile de trupe sunt o dovada de sprijin…

- Statele Unite si NATO au respins oficial pretentiile Rusiei referitoare la blocarea extinderii NATO si retragerea fortelor aliate din Europa de Est. In scrisori separate trimise Moscovei, aliatii reafirma ca nu vor renunta la politica usilor deschise, dupa cum a declarat secretarul de stat american…

- SUA si mai multe tari aliate sunt in discutii pentru a trimite cateva mii de militari in tarile NATO din Europa de Est pentru a face fata amenintarilor Rusiei, susține postul de televiziune CNN. Printre tarile membre NATO se numara si Romania, Bulgaria si Ungaria. Se estimeaza un numar de aproximativ…

- „In ultimele zile, i-am spus clar Belarusului ca, daca permite utilizarea teritoriului sau pentru un atac impotriva Ucrainei, va suferi o riposta rapida si ferma din partea Statelor Unite si a aliatilor nostri”, a avertizat in fata presei purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, informeaza…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…