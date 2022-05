Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul echipei scotiene Glasgow Rangers, Giovanni van Bronckhorst, va incepe finala Europa League la fotbal, cu formatia germana Eintracht Frankfurt, miercuri seara, pe Stadionul ''Ramon Sanchez-Pizjuan'' din Sevilla, cu aceeasi formula pe care a aliniat-o in semifinala cu RB Leipzig.

Fanii echipelor Eintracht Frankfurt si Glasgow Rangers vor fi in numar mare in orasul Sevilla, unde va avea loc, miercuri, de la ora 22.00, finala Ligii Europa, desi doar o mica parte dintre ei va avea acces pe Stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, informeaza lefigaro.fr.

Clubul german Eintracht Frankfurt a primit 100.000 de cereri de bilete pentru finala Europa League la fotbal, impotriva echipei scotiene Glasgow Rangers, la care evolueaza romanul Ianis Hagi, programata pe 18 mai la Sevilla, a anuntat gruparea din Bundesliga, citata de EFE și Agerpres.

Ianis Hagi (Glasgow Rangers) si Valentin Cojocaru (Feyenoord) au postat mesaje in social media dupa ce echipele lor s-au calificat, joi seara, in finala Ligii Europa, respectiv in finala Conference League, potrivit news.ro.

Tehnicianul echipei Glasgow Rangers, Giovanni Van Bronckhorst, a declarat, joi seara, dupa calificarea in finala Ligii Europa, ca este de parere ca formatia sa poate castiga trofeul, potrivit news.ro.

Glasgow Rangers, echipa romanului Ianis Hagi, s-a calificat in finala Cupei Scotiei a fotbal, invingand-o la limita, cu scorul de 2-1 dupa prelungiri, pe marea sa rivala Celtic Glasgow, duminica, in penultimul act al competitiei.

Formatia Atalanta, la care este legitimat Valentin Mihaila, a remizat, joi seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Leipzig, intr-un meci din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Europa, informeaza News.ro.

Ultrasii echipei Steaua Rosie Belgrad au afisat un banner urias la pauza meciului cu Glasgow Rangers din Liga Europa, ei reamintind tarile in care puterile occidentale au intervenit militar. "Tot ce spunem este: Dati pacii o sansa", se arata la finalul acestui lung mesaj, conform news.ro.