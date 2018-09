Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins miercuri actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara in cazul fostului procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi pentru refuzul de a se prezenta la audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile…

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, ar putea afla miercuri decizia procurorilor CSM in cazul actiunii disciplinare deschise de Inspectia Judiciara pe numele acesteia, dupa ce a fost cercetata pentru refuzul de a se prezenta la comisia parlamentara.

- Fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, va afla miercuri, 25 iulie, decizia procurorilor CSM in cazul actiunii disciplinare deschise de Inspectia Judiciara pe numele acesteia, dupa ce a fost cercetata pentru refuzul de a se prezenta la comisia parlamentara.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat miercuri pentru 25 iulie luarea unei decizii in cazul actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara impotriva fostului procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma refuzului acesteia de a…

- Inspectia Judiciara (IJ) a declansat o noua cercetare disciplinara fata de fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, dupa ce in conferinta de presa pe care a sustinut-o in luna februarie la sediul DNA a citit pasaje din stenograme dintr-un dosar aflat in curs. Aceasta…

- Inspectia Judiciara a demarat o noua cercetare disciplinara pe numele fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce institutia pe care a condus-o a emis un comunicat de presa in luna februarie, unde ar fi fost difuzate informatii din dosarul familiei Cosma, in curs de solutionare.

- Laura Codruța Kovesi este cercetata disciplinar de Inspecția Judiciara intr-un nod dosar. Anunțul vine cu doar cateva momente inainte de inceperea ședinței cruciale de la Consiliul Superior al Magistraturii.Inspecția Judiciara a demarat o noua cercetare disciplinara pe numele fostei șefe DNA,…

- Consiliului Superior al Magistraturii a amanat miercuri cu o saptamana pronuntarea unei decizii in cazul sesizarii facute de Inspectia Judiciara impotriva procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi cu privire la refuzul acesteia de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta asupra alegerilor…