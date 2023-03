Stiri pe aceeasi tema

- Anna și Lucy DeCinque se considera „cele mai identice gemene din lume” și fac orice ca sa demonstreze acest lucru. Cele doua femei sunt logodite cu același barbat, merg la baie in același timp și au același job, scrie Insider.

- Un barbat care are un crocodil de companie a declarat ca aceasta este atat de dornic de imbrațișari incat doarme cu el in pat. Crocodilii au de obicei o reputație de temut, ei fiind cunoscuți pentru natura lor agresiva și pentru tendința de a manca cu placere tot ce le iese in cale, inclusiv oameni....…

- Va plac filmele și aveți 48 de ore libere? Daca raspunsul este „DA”, urmatoarea știre s-ar putea sa va atraga atenția. O firma din Statele Unite cauta o persoana care sa se uite la filme zece ore, alaturi de animale de companie, iar apoi sa-și descrie experiența. Recompensa este o mie de dolari. Trebuie…

- Gary Williams a fost majordom pentru regi, celebritați de la Hollywood, personalitați publice și miliardari. Intrebarea care i se pune mereu este „Mai sunt majordomi in ziua de azi?”. Acum are propria școala de majordomi la Londra. Gary Williams a dezvaluit pentru Insider ce inseamna sa fii martor la…

- Cat de mult se pot bucura unii romani de un nou tramvai in oraș? Ne poate spune un domn din Reșița care a ales sa se descalțe la, probabil, prima lui cursa cu mijlocul de transport inaugurat acum 2 zile. “Firma turca Durmazlar a livrat zilele trecute la Reșița primul tramvai din lotul de 12,... View…

- Supereroul a aterizat in centrul municipiului si inarmat cu un faras, a dat o mana de ajutor aruncand apa dintr-o balta imensa in canalizarea inaltata mai mult decat normal, care… nu prelua nici un strop de apa! Trebuie sa va spunem un secret: „Superman” este tulcean si a apelat la acest gest pentru…

- Prezentatoarea de televiziune galeza Carol Vorderman (62 de ani) are o viața personala extrem de interesanta, ea susținand ca a renunțat de mult timp sa mai fie implicata intr-o singura relație. Aparand in podcastul Rule Breakers al lui Michelle Visage, Carol a dezvaluit recent ca are cinci „prieteni…