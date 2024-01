Stiri pe aceeasi tema

- Un urs infometat a provocat o paguba importanta unei mici ferme piscicole din Munții Apuseni. Animalul salbatic a „golit” de apa și, implicit, de pește doua bazine ale crescatoriei, scrie adevarul.ro Ursul „pescar” a fost surprins de camera de supraveghere a crescatoriei in timp ce incerca sa prinda…

- Mark Zuckerberg, șeful de la Facebook, are același obicei nesanatos ca mulți din noi. Primul lucru pe care-l face dimineața este sa ia smartphone-ul in mana. In afara de asta, insa, Zuckerberg are o rutina zilnica prin care elimina orice alte decizii inutile și face multa mișcare. Dupa ce s-a trezit…

- In Regatul Unit, numarul gainilor crescute ca animale de companie a luat avant. De la 400.000 la 1,4 milioane, in doar trei ani. Drept urmare, s-au inmulțit și hotelurile unde proprietarii le pot lasa atunci cand pleaca in vacanța. Acum, ca se apropie sarbatorile, tot mai mulți sunt cei care vor sa-și…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca in Romania nu se produce niciun medicament inovativ si a pledat pentru implicarea universitatilor de medicina in aceasta zona de cercetare/dezvoltare. „In Romania noi nu producem niciun medicament inovativ. Eu nu stiu care este motivul pentru…

- Pregatești din timp Craciunul, ești mai fericit. Potrivit cercetarilor, cei care incep decorarea casei din noiembrie sunt mai fericiți decat cei care așteapta pana in decembrie sau chiar pana in ultimul moment. Asta pentru ca atmosfera sarbatorilor ajuta adulții sa iși retraiasca copilaria. „Tu poți…

- Un sibian care a taiat teiul din apropierea curții lui, aflat pe spațiul public, a primit o amenda de 20.000 de lei Barbatul a declarat ca era deranjat de frunzele care ajungeau pe proprietatea lui toamna, potrivit publicației Turnul Sfatului. Teiul, aflat pe Calea Poplacii din municipiul Sibiu, a fost…

- Halloween este o sarbatoare de origine celtica, preluata astazi de multe popoare din lumea occidentala, ea raspandindu-se in secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Numele provine din limba engleza, de la expresia All Hallows’ Even, numele sarbatorii…

