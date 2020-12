Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, vor marca apariția unui nou sport: breakdance. O forma de dans acrobatic, inspirat din cultura hip-hop. Breakdance-ul se numara printre cele patru noi discipline propuse pentru Olimpiada din 2024, care va fi gazduita la Paris, alaturi de surfing, cațarari și…

- Breakdance-ul va face primii pasi in arena olimpica cu ocazia Jocurilor Olimpice de vara de la Paris din 2024, in timp ce escalada, skateboard-ul si surf-ul vor fi mentinute dupa debuturile la JO de la Tokyo de anul viitor, a anuntat, luni seara, presedintele Comitetului Olimpic International (CIO),…

- O șoferița in varsta de 72 de ani are acum dosar penal, dupa ce a fost implicata intr-un accident la Toplița, in Harghita. Polițiștii spun ca femeia „parea sa fie intr-o stare avansata de ebrietate, incat nici macar nu a putut sufla in aparatul etilotest”. Femeia a pierdut controlul volanului și a intrat…

- Cei cinci, parinții și trei copii, au vrut sa intre in țara prin punctul de frontiera Nadlac 2 și le-au spus polițiștilor din țara vecina ca sunt traci și ca se intorc in țara in care s-au nascut, refuzand sa prezinte documentele, scrie lugojinfo.ro. Dupa ce s-au baricadat in mașina pe care au scris…

- In timp ce in toata Europa, targurile de iarna sunt anulate, primaria și organizatorii anunța ca Sibiul va organiza și in acest an Targul de Craciun, in ciuda creșterii rapide a numarului de infectari. Autoritațile din mari orașe ale Europei – Strasbourg, Paris, Bordeaux, Koln, Freiburg au anunțat ca…

- Polițistul a facut experimentul la cererea unor șoferi, in cadrul unei campanii impotriva conducerii sub influența alcoolului, totul fiind filmat, transmite ebihoreanul.ro. El s-a testat inainte de a intra in mașina, aparatul indicand alcoolemie „0”. Ulterior, a folosit dezinfectantul de maini, urcandu-se…

- Ei vor putea face acest lucru deoarece statul Texas, locul unde se afla astronautii, a adoptat inca din 1997 o lege care permite votarea in cosmos. Autoritatile electorale din zona Houston, unde se afla Centrul Spatial Johnson, au creat buletine de vot electronice si criptate care sunt trimise astronautilor…

- Mai mulți elevi de la Colegiul Gheorghe Lazar s-au plans ca au probleme cu ochii dupa ce au stat in clasa cu lampa UV aprinsa timp de trei ore, in loc de 15 minute. Elevii dintr-o clasa de a VII-a au dureri de ochi, senzații de usturime sau vedere in ceața dupa ce au stat... View Article