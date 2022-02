BRD Groupe Société Générale devine membru ARIR Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) a anunțat un nou Membru Asociat – BRD – Groupe Societe Generale (BVB: BRD ), a treia banca din Romania dupa totalul activelor. Acțiunile BRD se tranzacționeaza la Bursa de Valori București din 2001, fiind incluse in indicii principali ai bursei locale și cei ai Bursei de la Viena. Cu peste 2 milioane de clienti, BRD este unul din liderii pietei bancare pentru persoane fizice și unul dintre principalii finantatori ai IMM-urilor. Flavia Popa, Secretar General BRD: “BRD este un promotor al pieței de capital locale. In calitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

