- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. ACTUALIZARE 16 iulie. Programul zilei de luni, 16 iulie Simplu Ultimul tur al calificarilor ora 14.00 I. Bara – A. Cadanțu 5-7, 6-2, 6-2 Irina Bara (23 de ani, 151 WTA) a avut de tras…

- WIMBLEDON 2017. Ana Bogdan a avut ocazia de a castiga meciul cand a servit la 5-4 in decisiv. Insa spaniola a reusit break-ul si s-a impus apoi, dupa un meci care a durat doua ore si sase minute. In faza urmatoare, Arruabarrena va evolua cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 48 WTA, care a trecut…

- Eliminata in turul doi al calificarilor probei de simplu de la Wimbledon, Irina Maria Bara (23 de ani) concureaza pe tabloul principal al probei de dublu la Grand Slamul de la Londra. Șteianca, clasata pe locul 72 WTA la dublu, face echipa cu franțuzoaica Alize Cornet (28 de ani, locul 126…

- Romancele din tenis, in topul jucatoarelor lunii mai. Simona Halep – cea mai buna, Mihaela Buzarnescu – revelația! Romanca, aflata pe primul loc in lume, a ieșit pe primul loc intr-un sondaj facut de WTA in randul fanilor. Halep le-a depașit pe Kvitova, Stephens (invinsa de Simona in finala de la Roland…

- Organizatorii turneului de la Roland Garros (27 mai - 10 iunie) au anuntat programul zilei de duminica, prima de concurs la Openul Frantei. Dintre jucatoarele romance, Alexandra Dulgheru e singura care va intra pe teren, dar Simona Halep are ce vedea, patru dintre contracandidatele sale la trofeu urmand…

- Alexandra Dulgheru a revenit de la 2-5 in decisiv si a salvat o minge de meci. Ea va evolua din nou dupa doi ani pe tabloul principal al unui Grand Slam, fiind a saptea romanca in turul I. Romanca avea 6-1, 3-2, 15-0, pe serviciul adversarei cand ploaia a intrerupt partida. La reluare, a avut…

- SIMONA HALEP - CAROLINE GARCIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Duelul dintre Halep, favorita 1, și Garcia, favorita 7, este primul pe zgura dintre cele jucatoare, care s-au duelat doar pe hard. Halep conduce cu 3-1 la general (un meci a avut loc in 2016, iar celelalte – anul trecut).…

- Andreea Mitu, invinsa in primul tur, la turneu ITF de la Kaposvar. A pierdut la o rivala de 17 ani. ITF Cagnes-sur-Mer (primul tur), 100.000$ Anna Blinkova – Alexandra Dulgheru 5-7, 2-1 / LIVE ITF Kaposvar (primul tur), 15,000$ Aneta Kladivova – Cristina-Andreea Mitu 6-3, 6-2 Revenite dupa perioade…