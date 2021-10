Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, ar putea fi acuzat de omucidere in masa, in conditiile in care un comitet al Congresului brazilian este pregatit sa formuleze acuzatii in legatura cu modul de gestionare a pandemiei din aceasta tara, arata un raport guvernamental intrat in posesia CNN.

- Un comitet al Congresului brazilian este pregatit sa formuleze acuzații de omucidere in masa impotriva președintelui Jair Bolsonaro, in legatura cu modul de gestionare a pandemiei din aceasta țara, arata un raport guvernamental intrat in posesia CNN.

- Un raport parlamentar coplesitor, publicat marti, acuza Guvernul lui Boris Johnson de faptul ca a comis „greseli mari” si a intarziat sa actioneze la inceputul pandemiei covid-19, denuntand „unul dintre cele mai importante esecuri ale sanatatii publice” din regatul Unit, relateaza AFP.

- Lupta impotriva epidemiei COVID-19 si redresarea economiei vor fi prioritatile noului guvern iranian, a declarat sambata noul presedinte al Republicii Islamice, Ebrahim Raisi, prezentand cabinetul sau deputatilor, relateaza France Presse. Iranul se confrunta cu o criza economica violenta dupa…

- Brazilienii au iesit in strada, in mai multe orase din tara, pentru a cere demiterea presedintelui de extrema-dreapta, Jair Bolsonaro. Populatia il acuza ca a gestionat gresit pandemia de COVID-19 si de aici si numarul incredibil de decese.

- Brazilienii au ieșit in strada in mai multe orașe ale țarii, sambata, pentru a cere punerea sub acuzare președintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, a carui popularitate s-a prabușit dramatic in ultimele saptamani ca urmare a unor scandaluri de corupție și dupa gestionarea dezastruoasa a pandemiei…

- Zeci de mii de brazilieni au iesit sambata in strada, cerand destituirea presedintelui Jair Bolsonaro pentru gestionarea crizei sanitare, in contextul in care bilantul pandemiei depaseste jumatate de milion de morti, potrivit corespondentilor agentiei France Presse, conform AGERPRES. Manifestantii…

- Zeci de mii de brazilieni au iesit sambata in strada, cerand destituirea presedintelui Jair Bolsonaro pentru gestionarea crizei sanitare, in contextul in care bilantul pandemiei depaseste jumatate de milion de morti, potrivit corespondentilor agentiei France Presse, citați de Agerpres. Manifestantii…