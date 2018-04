Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider socialist al Braziliei, Inacio Lula da Silva, urmeaza sa fie arestat, in urma unui imens scandal de corupție. Dupa o decizie dramatica a Curții Supreme, in urma unor audieri care au depașit 10 ore, un judecator federal i-a ordonat fostului președinte sa se prezinte in fața autoritaților.

- Cel putin doua autobuze din caravana de campanie electorala a fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au fost lovite de focuri de arma, marti, conform Partidului Munictoresc (PT), din care face parte fostul sef de stat. Autoritatile investigheaza incidentul.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost gasit, miercuri, vinovat de coruptie in unanimitate de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegro (sud) care i-au majorat pedeapsa cu o treime, la 12 ani si o luna de inchisoare, relateaza AFP. Ambitiile revenirii…

