Guvernul brazilian a dispus duminica sa se trimita trupe la frontiera cu Venezuela, in urma unor ciocniri intre populatia locala si migranti – niste episoade care se multiplica in regiune odata cu exodul unor venezueleni si nicaraguani care fug din tarile lor aflate in criza, relateaza AFP. In urma unei reuniuni ministeriale convocate de urgenta de catre presedintele Michel Temer duminica, la Brasilia, Guvernul s-a hotarat sa trimita un contigent de 120 de membri ai Fortei Nationale in regiune, titreaza News.ro. Aceasta decizie a fost luata in urma unor violente care au avut loc in orasul de frontiera Pacaraima…