Stiri pe aceeasi tema

- Huawei reprezinta o cale gresita pentru dezvoltarea 5G, afirma ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Intr-un editorial remis Ziare.com, Zuckerman sustine ca "trebuie sa ne asiguram ca folosim companii care continua sa dezvolte tehnologii 5G de incredere, cum sunt Ericsson,…

- Coreea de Nord a anuntat joi ca a abandonat angajamentul de suspendare a testelor nucleare si cu rachete balistice, acuzand incapacitatea Statelor Unite de a respecta termenul de sfarsit al anului 2019 pentru negocierile nucleare si sanctiunile americane ”brutale si inumane”, transmite Reuters potrivit…

- Senatul american a adoptat cu o majoritate zdrobitoare noul acord comercial de liber-schimb intre Statele Unite, Mexic si Canada, relateaza Reuters potrivit news.roDincolo de disensiunile dintre republicani si democrati, senatorii au adoptat joi - cu 89 la 10 voturi - textul care transpune…

- Jucatoarea de tenis Serena Williams (9 WTA) va reveni in echipa de Fed Cup a Statelor Unite in meciul de calificare contra Letoniei de luna viitoare, a anuntat Federatia americana de tenis. Detinatoare a 23 de titluri de Mare Slem, Serena Williams a jucat ultima oara pentru Statele Unite…

- Japonia și Statele Unite au semnat recent un acord cu scopul de a bate China in cursa pentru dezvoltarea calculatoarelor cuantice (super computere), anunța asahi.com . Acordul a fost semnat in Tokyo, iar cei doi aliați au convenit sa faca schimb de date și sa coopereze și pentru realizarea unei unitați…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut vineri apel Japoniei, in cadrul unei discuții cu premierul japonez Shinzo Abe, sa mențina acordul nuclear semnat in anul 2015, relateaza site-ul agenției Reuters.Rouhani, care a devenit primul lider iranian care viziteaza Japonia in 19 ani, a condamnat…

- "Atat de ridicol. Greta trebuie sa lucreze la problema ei de gestionare a furiei, apoi sa mearga la un film bun cu o prietena! Chill Greta, Chill!", a postat Donald Trump, pe Twitter. Reactia presedintelui american vine dupa ce revista Time a desemnata pe adolescenta care militeaza pentru…

- Uniunea Europeana nu va ezita sa impuna masuri de protejare a companiilor europene de concurentii care nu respecta Acordul de la Paris din 2015 privitor la reducerea incalzirii globale, a declarat luni, la Madrid, vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul ecologic european, Frans…