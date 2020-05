Brazilia se apropie de 350.000 de cazuri de infectare cu COVID-19 Numarul total al persoanelor decedate din cauza infectarii cu noul coronavirus a ajuns la 22.013 in Brazilia, dupa ce sambata s-au inregistrat 965 de noi decese, informeaza agenția de presa Reuters, citata de Hotnews.In prezent, Brazilia are 347.398 de cazuri confirmate, cu 16.508 mai multe fața de vineri,cand a depașit Rusia pentru a deveni a doua țara la numarul cazurilor dupa SUA.Totuși, suntsurse care susțin ca numarul real al cazurilor și deceselor din aceasta țaraeste mai mare decat cifrele oficiale.PreședinteleJair Bolsonaro a fost intens criticat pentru modul in care a gestionatepidemia,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat in oraselul Campofranco din Caltanissetta. Anunțul a fost facut de nimeni altul decat primarul orașului, Rosario Pitanza. Acesta a precizat ca toate persoanele care au intrat in contact cu frizerul au fost bagate in carantina imediat ce testele au ieșit pozitive la noul coronavirus.…

- Numarul cazurilor de COVID-19 la nivel global au depasit duminica pragul de 4,5 milioane, in timp ce numarul mortilor a ajuns la 307.395, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, relateaza EFE.Datele OMS arata ca curba noilor cazuri se mentine ascendenta cu 80.000 de infectii zilnice,…

- Bilanțul cazurilor de COVID-19 confirmate in Rusia este de 145 268, in creștere cu 10.581 de persoane in ultimele 24 de ore, potrivit ro.sputnik.md . Numarul noilor cazuri de infectare cu coronavirus in Rusia in ultimele 24 de ore a crescut cu 10581, ajungand pana la 145268. Peste o jumatate din noile…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Suedia a trecut miercuri de pragul de 20.000, iar cel al deceselor a ajuns la 2.462, dintre care 107 de la precedenta raportare, transmite Reuters.Conform statisticii alcatuite si raportate zilnic de Agentia de Sanatate Publica,…

- Numarul cazurilor de coronavirus raportate in lume se apropie de 2.000.000, iar cel al deceselor a ajuns la 120.000, in timp ce 445.000 de pacienți cu Covid-19 s-au vindecat deja, arata centralizarile de pe Arcgis și Worldmeter.Vezi și: Ministrul Finanțelor anunța o surpriza de proporții in…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Turcia a crescut cu 73 in 24 de ore, ajungand la un total de 574, a anuntat duminica, intr-o postare pe Twitter, ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, potrivit Reuters si EFE.Numarul de noi cazuri de infectare confirmate a crescut cu…

- Elvetia a ajuns sambata la 13.377 cazuri de infectare cu coronavirus si la 242 de decese, in timp ce Ministerul elvetian al Sanatatii afirma ca temerile sale cele mai rele inca nu s-au materializat si exista in continuare o capacitate de tratare a pacientilor la terapie intensiva, relateaza agentia…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive in care bilanțul s-a aflat in scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați in strainatate cu virusul COVID-19, potrivit Reuters, scrie Mediafax.China continentala a confirmat marți 24 de…